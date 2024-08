62 mini-tests pour évaluer ses connaissances. Anglais niveau collège 5e, 4e, 3e

S'entraîner partout et avec plaisir ! Ce cahier contient plus de 500 questions pour tester ses connaissances en grammaire, conjugaison et expression anglaises tout en travaillant le vocabulaire ! Grâce à des quiz rapides sous forme de QCM, de points à relier et de courtes rédactions, vous mettez en pratique la théorie apprise en cours ou dans votre coffret de cartes mentales J'apprends l'anglais autrement, niveau renforcé. Les contenus thématiques suivent le programme de l'Education nationale et abordent des points essentiels pour se débrouiller dans la vie quotidienne : poser une question, demander la permission, donner un conseil, décrire une image, parler du présent, du passé et du futur... Niveau renforcé : ne convient pas à un débutant. Les corrigés sont disponibles en ligne (via un QR code).