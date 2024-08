Apprendre à dessiner les personnages en 50 modèles

Laissez-vous guider pas à pas Dessiner des personnages réalistes et expressifs dans diverses attitudes nécessite de connaître les bases de l'anatomie humaine et les rapports de proportion, et de maîtriser les raccourcis dus à la perspective. Pour vous aider, les 50 modèles de ce livre, classés par niveau de difficulté, sont décomposés étape par étape, du tracé des premiers volumes jusqu'à la pose des ombres et des détails. Sur chaque page, un espace vous est réservé : observez attentivement le modèle et ses traits distinctifs, gommez, recommencez... S'exercer est le meilleur moyen de progresser !