Apprendre à dessiner les animaux en 50 modèles

Laissez-vous guider pas à pas Dessiner un animal avec justesse implique d'observer l'anatomie et les proportions relatives à chaque espèce, ainsi que de se familiariser avec une grande variété de lignes, de formes et de motifs. Pour vous aider, les 50 modèles de ce livre, classés par niveau de difficulté, sont décomposés étape par étape, du tracé des premiers volumes jusqu'à la pose des ombres et des détails. Sur chaque page, un espace vous est réservé : observez attentivement le modèle et ses traits distinctifs, gommez, recommencez... S'exercer est le meilleur moyen de progresser !