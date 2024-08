Un four et c'est tout ! Un four, un plat et c'est prêt !

LA nouvelle collection de cuisine à tout petit prix 115 recettes au four pour les grands débutants ! Pour les aficionados du four... Ce livre est fait pour vous ! Vous y trouverez : 115 recettes à réaliser au four, en 4 étapes et en 5 à 20 minutes maximum ! 6 ingrédients maximum par recette Une "Partie des dix" avec les conseils ultra-pratiques de l'auteur. Vous ne vous en lasserez plus ! Gratins, crumbles salés, plats one-pot au four, plaques de légumes... Des plats pour tous les jours !