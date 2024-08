La magie du couple heureux. Comment réenchanter son couple

Un livre qui vous aidera à comprendre les mécanismes perturbants dans le couple, afin de vous aider à tisser un lien d'amour puissant, qui se jouera du temps. Tout le monde veut être heureux et trouver le grand amour. Cette quête anime chacun d'entre nous avec ses espoirs, ses rêves, ses désirs, ses fantasmes, ses réussites, ses ratages, ses erreurs d'aiguillage, ses égarements, mais aussi ses attentes d'amour, ses perspectives optimistes et ses espérances. Y aurait-il néanmoins un secret pour faire durer l'amour et la vie à deux ? Ce livre ouvre la porte de la compréhension des mécanismes perturbants dans le couple, même amoureux. On y découvre, page après page, les capacités profondes de chacun à élever son niveau de bonheur, tout en tissant un lien d'amour si fort qu'il se joue du temps. Le couple est bien plus qu'une alliance de deux humains. Derrière leur rencontre, une extraordinaire alchimie ne demande qu'à se développer, pour leur permettre de s'élever et de grandir sur le plan affectif, mental et spirituel. L'amour du couple se métamorphose alors en un chemin enchanté. Lorsque l'on en possède les clés, il a la capacité de déployer son arborescence à l'infini et d'offrir une quête de sens pour une vie plus lumineuse.