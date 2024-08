Les Grands Auteurs en Psychologie et le management

La psychologie constitue une ressource importante pour les sciences de gestion et du management. En consultant les manuels de stratégie, de marketing, de systèmes d'information ou de GRH, on s'en convaincra facilement. Pourtant, les auteurs à l'origine de ces apports demeurent encore mal connus. Pour réparer cet oubli, cet ouvrage rend compte, au travers d'un large panorama, des principaux penseurs qui sont sources d'inspiration pour le management. Quelles ont été leurs idées ? En quoi ont-ils contribué à l'avancement des connaissances et des pratiques ? Pour répondre à ces questions, les coordinateurs ont retenu une approche compréhensive qui montre en quoi les "classiques" sont toujours, non seulement actuels, mais aussi très "modernes" . Cet ouvrage évoque une trentaine de grands psychologues. Il est le fruit d'un travail collectif de 41 chercheurs, fins connaisseurs de l'oeuvre du grand auteur qu'ils ont accepté de traiter. Enseignants-chercheurs à l'université ou dans de grandes écoles de gestion, ils se répartissent de façon équilibrée entre psychologues et spécialistes des sciences de gestion et du management.