" Femmes, je vous aime... " De son propre et mélodieux aveu, Julien Clerc disait n'en connaître que des fragiles et difficiles. Gilbert Thiel, lui, choisit d'évoquer les femmes criminelles qui sont souvent peu fragiles et très diffi ciles voire fort dangereuses. Dans cet ouvrage-référence, qui recense une cinquantaine de portraits féminins, l'ancien magistrat évoque le parcours de tueuses en série comme celui de la Bretonne Hélène Jégado ou celui de femmes qui sous l'Allemagne nazie, ont apporté un concours actif à la solution finale. Il brosse également le portrait des femmes activistes de la bande à Baader, des Brigades rouges et d'Action directe, d'empoisonneuses comme Marie Lafarge, de mafieuses, d'écorcheuses ou encore des veuves noires de Daech. Sans oublier Denise Labbé, Jeanne Weber, Louise Bassarabo, Simone Weber, Marie-Elisabeth Cons-Boutboul, etc. , ou encore les soeurs Papin dont il choisit de nous décrypter la terrible évolution dans le monde du crime. Des femmes qui se révèlent, depuis la nuit des temps, parfaitement capables de rivaliser avec la gent masculine en matière de crime. Collection Jacques Dallest