The Pairing

En amour comme en cuisine, il suffit de trouver l'accord parfait... Theo et Kit se connaissent depuis toujours, ou presque. Ils ont été meilleurs amis, colocataires, amoureux, et maintenant ex. Après une violente dispute lors du vol Los Angeles-Londres qui les menait au voyage de leur rêve en Europe, ils se sont séparés définitivement, sans plus jamais se revoir. Sauf que le destin en a décidé autrement : leurs bons d'achat respectifs pour cette virée européenne annulée quatre ans plus tôt vont bientôt expirer. Voilà pourquoi, sans le savoir, Theo et Kit ont eu la même idée et réservé le même tour d'Europe, exactement aux mêmes dates. Ils se retrouvent coincés l'un avec l'autre pour trois longues semaines dans les villes les plus romantiques au monde. Mais peu importe ! Il n'y a plus rien entre eux. Theo a fait une croix sur Kit et compte bien le lui prouver en proposant un petit jeu qui risque bien de faire souffler un vent nouveau sur les braises de leur ancienne relation... Entre découvertes culinaires souvent divines, dégustations de vins qui frisent le sublime et visites touristiques inoubliables, la tension entre les deux anciens amants parviendra-t-elle à retomber ? Et si ce pari inoffensif lancé par Theo avait l'effet inverse ? Il suffit parfois d'un rien pour ranimer la flamme de la passion... La dolce vita à la sauce Casey McQuiston ? Vous en redemanderez !