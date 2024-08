L'affranchie

Le destin audacieux d'une jeune femme rebelle au coeur du Far West. Une réinterprétation jubilatoire, queer et féministe du genre du western. Bridget a de l'esprit, une forte personnalité et un vrai sens de la débrouille. Mais elle n'a ni parents, ni argent, ni perspectives d'avenir. Alors quand sa flamboyante chevelure rousse attire l'oeil des patronnes du Buffalo Queen, le seul bordel de la ville tenu par des femmes, Bridget accepte sans hésiter de travailler pour elles. Dans l'atmosphère chaleureuse et agitée de la maison, la jeune femme trouve ce qu'elle n'a jamais eu : le gîte et le couvert, un foyer, des amis et une famille. Par-dessus tout, au fil de ses rencontres et de ses expériences, elle s'éveille à son propre désir. Mais le danger rôde, et quand il arrive aux portes du Buffalo Queen, Bridget est propulsée au coeur de la tourmente. Déchirée entre ses passions et son sens de la loyauté, qui choisira-t-elle de devenir ?