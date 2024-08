1,2,3... Sommeil !

Le rituel du coucher, vu par Bernadette Gervais : un moment relié à la nature, le soleil se couche, les oiseaux s'envolent, les papillons de nuit se cognent à la fenêtre. Chaque instant est capté avec poésie et douceur, le pyjama, le doudou, l'histoire à lire, les bisous... et la lune qui veille... Le texte, de couleur différente à chaque page, joue sur la répétition, comme une berceuse ; les mots palissent, comme s'ils s'effaçaient, pour laisser place à la nuit et au sommeil. Un moment de la vie quotidienne enchanté par le talent de Bernadette Gervais.