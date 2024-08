Notre vie a un sens. Un peu de sagesse contre le pessimisme ambiant

Que faire de la vie ? Que faire de sa vie ? La société n'ayant aucun outil pour y répondre, le philosophe Bertrand Vergely s'attaque au sujet clé qui interroge nos existences : quel est le sens de la vie ? Au-delà de la course à la survie et à la consommation matérielle, au-delà des dogmes religieux sclérosés, il existe un véritable désir personnel de croissance morale et spirituelle qui se trouve attisé par les innombrables angoisses de notre temps... La vaste culture de l'auteur convoque ici les philosophes, poètes et mystiques de l'Antiquité à nos jours, pour secouer les idées toutes faites et de tous bords afin de prouver que nous ne sommes pas qu'un paquet d'atomes jeté dans les hasards et nécessités du monde !