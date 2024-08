Comment les grands projets se réalisent

Les éléments inattendus qui jouent un rôle déterminant dans l'issue de chaque projet, de la simple rénovation d'une maison à la complexité d'une exploration spatiale. Rien n'est plus inspirant qu'une grande idée qui devient réalité. Pensez à la façon dont l'iPod d'Apple est passé d'un projet d'une seule personne à un lancement de produit extrêmement populaire en seulement onze mois. Mais de telles réussites sont exceptionnelles. Pour les entreprises plus modestes, lancer un projet, organiser une conférence ou simplement respecter les échéances fixées est souvent synonyme d'échec. Pourquoi ? Bent Flyvbjerg, professeur à Oxford, a consacré sa vie à comprendre ce qui distingue les triomphes des échecs. Dans ce livre, il identifie les erreurs qui conduisent les projets à ne pas aboutir, ainsi que les principes qui assureront la réussite du vôtre : - Comprenez vos chances. Si vous ne les connaissez pas, vous ne gagnerez pas. - Planifiez lentement, agissez rapidement. - Pensez de droite à gauche. Commencez par votre objectif, puis identifiez les étapes pour y parvenir. - Trouvez votre Lego. C'est à partir de petites choses que l'on construit les plus grandes. - Maîtrisez l'inconnu. La plupart des gens pensent qu'ils n'y arriveront pas, alors ils échouent. Rempli d'exemples frappants allant de la construction de l'Opéra de Sydney à la réalisation de superproductions Pixar, cet ouvrage révèle comment mener à bien n'importe quel projet ambitieux, dans le respect des délais et du budget.