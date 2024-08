Denkôroku. Le recueil de la transmission de la Lumière de Keizan Jôkin

An 1300, Japon, temple du Dajijo-ji. Le maître zen Keizan (1264-1325), considéré avec maître Dogen comme l'un des deux grands fondateurs du Zen Soto, commence à exposer oralement à ses disciples la transmission de l'illumination du Bouddha Sakyamuni, à travers cinquante-deux générations de Patriarches - jusqu'à Ejo, grand-père de Keizan dans le Dharma. Les cinquante-trois cas (koan) de cette illumination, compilés par les disciples de Keizan dans ce recueil, sont traditionnellement étudiés entre maître et disciple. Le Denkoroku bouscule puissamment les croyances, approfondit l'investigation et encourage l'aspiration à l'éveil. Dans sa grande générosité, Keizan énonce chacun de ces " koan ", relate leurs circonstances, les commente d'un sermon éclairant et conclut par un poème de son cru, comme le veut la coutume. Jean Nyojo Rat propose ici la première version intégrale et traduite de l'ancien japonais et chinois, idéogramme par idéogramme. Il nous offre une traduction augmentée d'un appareil de notes qui éclaire les coins d'ombres et les mystères d'un texte doublement lointain, dans l'espace et le temps, mais qui nous parle de ce qui est intemporel, l'éveil à notre vraie nature. Cette traduction est un événement : le Denkoroku, ou Recueil de la Transmission de la Lumière, est un texte essentiel du bouddhisme zen. Avec le Shobogenzo de Dogen, le Denkoroku de Keizan constitue aujourd'hui l'un des deux ouvrages majeurs fondamentaux et fondateurs de l'enseignement Zen Soto au Japon.