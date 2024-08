Le baiser divin, le livre de Mathilde de Magdebourg

Femme et mystique, Mathilde de Magdebourg fut une béguine du XIIIe siècle ayant vécu en Thuringe (Allemagne). Très tôt sensibilisée au monde spirituel par des visions et des intuitions, elle a écrit des textes sous l'impulsion de son confesseur. Ceux-ci sont très variés : poésies, chants d'amour, dialogues, traités spirituels, etc. Ils nous font entrer dans le rapport amoureux avec Dieu pour déboucher sur une expérience d'union, très proche dans les termes de celle de maître Eckhart. Mathilde est un témoin essentiel de ce que l'on appelle la mystique affective ou nuptiale, qui marquera encore Luther ou Thérèse d'Avila qui la liront. Son style magnifique se met au service d'une approche spirituelle en offrant des informations inestimables pour guider tous les chercheurs spirituels vers Dieu. Après avoir traduit l'intégrale des sermons de maître Eckhart, Laurent Jouvet a découvert la béguine Mathilde de Magdebourg grâce au livre Béguines, une communauté de femmes libres de Silvana Panciera (Almora, 2021). Enthousiasmé par la profondeur du texte de Mathilde, il a décidé de le traduire dans une langue moderne et accessible aujourd'hui. Des notes, une analyse ainsi qu'un essai sur la mystique affective permettent de comprendre cette femme extraordinaire du xiiie siècle, et si contemporaine, car la recherche d'absolu n'est d'aucun temps.