A l'école des compétences. De l'éducation à la fabrique de l'élève performant

La " compétence " est devenue au fil des années incontournable dans les contenus et les évaluations à l'Education nationale. Intriguée par cette réforme silencieuse, qui détricote peu à peu les fondements de la traditionnelle " transmission des savoirs ", l'autrice a voulu en savoir plus sur son origine. A sa grande surprise, elle a découvert l'omniprésence de l'" approche par compétences " dans l'éducation : depuis les années 1980, dans les pays du Nord comme du Sud, de la maternelle à l'université, celle-ci promeut une vision économiste de l'éducation, dans laquelle se former ou former, c'est " investir " sur du " capital cognitif ". La compétence soumet ainsi des pans entiers de notre culture à un impératif d'employabilité et de compétitivité économique à court terme. Ce livre restitue l'enquête conduisant à ces découvertes et explore les potentialités éducatives d'une autre représentation de l'élève comme un être concret, situé, affecté, lié... bref, vivant. L'autrice plaide pour qu'enseignants et parents encouragent, par leur éducation, les jeunes à " suivre leur chemin ", quitte à les mettre en conflit avec l'utilitarisme qui prévaut. C'est le prix pour qu'une transmission continue à être possible, et que les nouvelles générations parviennent, demain, à s'épanouir dans le monde tout en le transformant.