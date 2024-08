Travail et droits de l’homme, le grand oxymore

L'ambition de cet essai est de vous convaincre que travailler n'est pas un droit, mais, qu'au contraire, le monde du travail est une effroyable machine à broyer des êtres humains, machine qui bénéficie d'une véritable impunité au nom du capitalisme prédateur et de la nécessaire - mais néanmoins folle - croissance économique. Sur un ton humoristique et cinglant, l'auteur a rédigé une charge contre la valeur travail. Il a mis en confrontation les réalités du monde du travail et les droits de l'homme classiques, consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à la vie, à la santé, à la liberté, interdiction du travail forcé, etc.). Sa conclusion est sans appel : ces droits de l'homme sacralisés sont plus que mis entre parenthèses lorsqu'un travailleur est au service de son employeur, et le monde du travail est une zone de non-droit, gangrenée par des rapports de pouvoir.