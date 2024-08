La science déclare la mort du matérialisme. Du substantialisme au non-substantialisme

Au début du xxe siècle, la science moderne affirmait que "? seule la matière existe réellement ? ". Science, philosophie et culture déclaraient alors la victoire du matérialisme contre toutes les autres visions du monde. Le monde contemporain allait être formaté selon le logiciel du matérialisme, couplé au darwinisme, au capitalisme, à l'individualisme et au consumérisme. Ce système a engendré le cycle infernal de la surexploitation, surproduction et surconsommation, avec plusieurs conséquences négatives. Après un siècle de développement exponentiel, la science contemporaine affirme à présent : "? La matière n'existe pas réellement ? ". Différentes interprétations de la physique contemporaine conduisent à la conclusion révolutionnaire que l'Univers n'est pas fait de matière ou d'objets matériels, mais d'énergie comprise en tant qu'activité et systèmes dynamiques complexes de traitement de l'information.