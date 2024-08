Jean-Marie Jouaret (1942-2023). Basketteur humaniste et écrivain érudit

Plutôt qu'une biographie bien ordonnée, le présent ouvrage s'efforce de faire revivre un grand champion et dirigeant qui a marqué de sa personnalité plusieurs institutions du sport et de l'éducation populaire, à commencer par la Fédération sportive et culturelle de France où se sont déroulées toute sa vie professionnelle et une grande partie de sa retraite. Mais pas que... comme vous pourrez le découvrir à travers ce petit livre.