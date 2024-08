Centralisation, décentralisation et régionalisation dans les états unitaires français et turc

La forme d'Etat unitaire est en pleine mutation. Même si le processus de réforme de la décentralisation en Turquie est un véritable échec, résultant de la peur d'atteinte à la structure unitaire de l'Etat, la République française est témoin d'un grand changement depuis les réformes de la décentralisation de 1982. En fait, face à un modèle de l'Etat unitaire "? typique ? " ou "? classique ? ", il s'agit de l'apparition de l'Etat unitaire "? atypique ? " ou "? moderne ? ". Mais, ce sont toujours des Etats unitaires, ce ne sont que des différentes variations de cette forme d'Etat. De l'autre côté, force est de constater que les structures unitaires de certains Etats se sont transformées en une autre forme distincte, et ce en raison du dépassement des limites de la mutation admissible de l'Etat unitaire puisque ces Etats consacrent une décentralisation ou régionalisation "? politique ? " en attribuant un pouvoir législatif à des entités infra-étatiques. Cet ouvrage, en partant des exemples de la France et de la Turquie, propose une analyse juridique comparée sur les caractéristiques nécessaires de la structure unitaire étatique vis-à-vis du principe de la centralisation, de la décentralisation et de la régionalisation.