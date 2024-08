La surdité de l’institution à l’égard des Harkis. Après le « pardon » de 2021, l’affaire de l’Annexe

Vingt-quatre lettres de descendants de harkis et ce qu'elles révèlent : injustice, tristesse, désillusion et colère. Le 20 septembre 2021, le président de la République demande "? pardon ? " aux harkis. Le 15 mai 2023, un texte du rapport rédigé par une commission rattachée à Matignon met à mal cette déclaration : il s'agit de l'annexe 4 dont l'affaire est ici développée. La réaction est vive. Pourquoi ?? Ils ont compris, une fois de plus, que la violence institutionnelle ne les épargnerait pas. A travers leurs témoignages personnels, saisissants, les descendants harkis sont résolus à s'inviter jusqu'aux plus hautes autorités. Leur but : interpeller les responsables du fiasco administratif, pour les obliger à les regarder en face, dans l'intimité de leur histoire. Ils veulent sortir de la déshumanisation dans laquelle la machine administrative continue de les broyer.