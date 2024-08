Les Chroniques de Spiderwick Tome 5 : La colère de Mulgarath

Il ne faut jamais défier un ogre ! Jared, Mallory et Simon Grace s'en doutaient. Mais, quand ils regagnent la grande maison où ils habitent, ils en ont l'horrible confirmation. Tout y est détruit. Et Mme Grace a été enlevée par les gobelins, alliés fidèles et sans pitié de Mulgarath, un ogre épouvantable. Pour la sauver, les enfants Grace devront réclamer de l'aide à un griffon têtu, un farfadet frondeur, un hobgobelin grognon, des esprits des bois en colère… et Arthur Spiderwick, leur oncle, en personne ! Ils devront néanmoins se jeter dans la gueule de l'ogre. Mais cela sera-t-il suffisant pour sauver leur mère ?