Vous êtes éternels. Des messages de l'au-delà pour redonner sens à votre vie et changer votre destin

Le témoignage inédit d'un médium communiquant avec les défunts qui bouleverse notre manière d'appréhender la vie, et donne envie d'aimer, de vibrer, de vivre les expériences qui nous sont offertes ici-bas. Un livre-déclic qui inaugure le nouveau label dédié à la spiritualité, " En quête de sens ", porté par un des médiums les plus en vue de sa génération. Et si nos chers disparus continuaient à nous aimer et à veiller sur nous depuis l'au-delà ? Et s'ils pouvaient communiquer avec nous ? Et si, soucieux de nous, ils cherchaient à nous guider dans notre vie ? Nicolas-David Paris est médium. Au quotidien, il canalise les messages que les défunts souhaitent transmettre à leurs proches. Et chaque jour, il fait cette observation : si nos chers disparus viennent à lui, c'est pleins d'amour pour nous, dans l'intention de nous guider face aux défis de la vie. C'est pour nous permettre de sortir de nos schémas répétitifs et faire évoluer notre âme, quels que soient nos échecs et nos réussites... Car toutes les expériences de notre vie sont essentielles pour apprendre : explorer, chuter puis se relever, oser, célébrer la vie, vibrer... et surtout aimer ! Ponctué de nombreux cas de consultation et de communication avec l'au-delà, ce livre ouvre une autre voie pour avancer sereinement sur notre chemin de vie. Une plongée fascinante dans les coulisses de la médiumnité, qui transforme, apaise et fait grandir. Vous ne verrez plus la mort ni la vie comme avant, car, oui, " vous êtes éternels " !