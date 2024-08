Livre d'Or du football. Edition 2024

Toute l'année de football avec notamment 40 pages spéciales sur l'Euro 2024. 2023-2024 : un cru historique pour le football espagnol ! La Roja a remporté l'Euro en Allemagne en pratiquant un jeu offensif et en battant les trois autres favoris : Allemagne, France et Angleterre. Symboles de la renaissance de cette sélection, les jeunes Lamine Yamal et Nico Williams ont éclaboussé la compétition de leur talent et de leur entrain. En Ligue des champions, c'est également l'Espagne qui a vu triompher l'un de ses clubs : le Real Madrid, porté par un immense Vinicius, a remporté la 15e C1 de son histoire. Et sur les bancs européens, les entraîneurs espagnols ont fait la loi : Pep Guardiola a conduit Manchester City vers un quatrième sacre d'affilée en Premier League (une première), Xabi Alonso a réalisé une saison historique avec le Bayer Leverkusen (une seule défaite ! ) et Luis Enrique a mené le PSG vers le triplé en écrasant la concurrence. En France, c'est mi-figue, mi-raisin, puisqu'au pays du vin, la saison s'est résumée à des demi(e)s : défaite des Bleus en demi-finale de l'Euro après une compétition poussive, défaite du PSG en C1 face à Dortmund, malgré une belle remontada en quart face au Barça, et défaite de l'OM en Ligue Europa face au futur vainqueur, l'Atalanta Bergame, malgré un beau parcours effectué dans la douleur d'une saison cahoteuse. Toute la saison de football est dans ce nouvel opus du Livre d'Or, enrichi des statistiques et des plus belles photos de L'Equipe.