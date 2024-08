Pompes funèbres 1871-1914

Traces des grands hommes. Ce livre original offre une histoire de la IIIe République par la fin ou plutôt par les fins à travers l'histoire de la mort et des enterrements de ses figures de proue de 1871 à 1914. En une vingtaine de chapitres, précis et enlevés, le grand historien raconte ce demi-siècle qui a vu pour de bon la France épouser la République, un siècle après la Révolution. Sont notamment et successivement traités : Louis Rossel, Michelet, George Sand, Thiers, Gambetta, Vallès, Hugo, Renan, Ferry, Pasteur, Felix Faure, Zola, Louise Michel, Rochefort, Hubertine Auclert, Jaurès et Péguy.