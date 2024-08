Thésée revenu des enfers

Le destin tragique de Thésée, de retour des Enfers, qui tente d'apporter la paix et la répblique à la cité d'Athènes. Grâce à l'aide d'Héraklès, Thésée a réussi à échapper aux mains de Hadès, dieu des morts, et à sortir des Enfers où il semblait retenu prisonnier à jamais. Le héros revient ainsi plein de rêves pour Athènes, la cité qu'il a fondée. Mais elle est désormais gouvernée par Ménesthée, qui a pris le pouvoir après la disparition de Thésée. Attendant le retour d'Héraklès qui le secondera dans cette tâche, Thésée s'oppose ainsi aux princes qui complotent pour conserver le pouvoir et refusent de le partager avec les petites gens. Pourtant, Héraklès ne revient pas... Dès 12 ans.