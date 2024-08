Les amis du zoo : Une mémoire d'éléphant

La suite des aventures de Félix et Daya au Zoo de Beauval Félix et Daya partent à la recherche d'une boîte très précieuse que Félix a égarée. Le garçon refuse de dire à son amie quel est son contenu, mais Daya accepte tout de même de l'aider. La boîte serait-elle tombée dans un enclos du Zooparc ? Chez les maki-cattas ? Dans la rivière des colverts ? Ou du côté des éléphants ? Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !