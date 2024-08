Manager dans le nouveau normal. Volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté : bienvenue dans le management VUCA, 2e édition

Bienvenue dans un monde dans lequel tout est possible, en particulier l'imprévisible, l'incompréhensible et l'impensable ! Un monde dans lequel taux de chômage et pénurie de compétences vont de pair, où il est possible d'être à la fois salarié et chef d'entreprise, d'être heureux dans son emploi tout en restant à l'affût sur LinkedIn... Mais aussi un monde où notre environnement personnel et professionnel se fragilise. Pour vous épanouir sans inquiétude dans ce monde fragile, découvrez la grille de lecture VUCA : volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. L'auteur vous propose même de la dépasser avec le concept BANI (fragile, anxieux, non linéaire, incompréhensible) pour répondre à vos inquiétudes et adopter un état d'esprit positif. Comment créer un collectif tout en tenant compte des individualités ? Comment faire plus avec moins ? Comment engager les collaborateurs tout en leur laissant l'autonomie de travailler à distance ? Comment se construire une carrière solide et un avenir prospère alors que nous nageons dans l'incertitude ? Dirigeants, managers, chefs de service... découvrez comment appliquer ces deux concepts à votre management pour les adapter à ce nouveau monde !