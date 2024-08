Idées reçues sur les entrepreneurs

S'il est bien un terreau fertile pour les idées reçues, c'est celui de l'entreprise et de celles et ceux qui en sont à la tête. Que l'on soit salarié, patron ou actionnaire, de gauche ou de droite, nous avons tous une représentation de l'entrepreneur. Celui-ci serait ainsi un homme, self-made-man, bourreau de travail qui a sacrifié sa vie personnelle à la réussite de son entreprise. Il serait riche, voterait à droite et n'aurait de compte à rendre à personne... Partant de ces clichés et de nombreux autres encore, Audrey Louail livre ici une analyse précise et nuancée, étayée par sa propre expérience de dirigeante, pour nous permettre de démêler le vrai du faux et dépasser la vision souvent caricaturale que nous avons du " patron ".