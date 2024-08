La mythologie viking Tome 2

" Thor et son marteau, Odin le borgne, le rusé Loki, les puissantes déesses Freya et Idunn... tout le panthéon nordique, y compris les nains, les géants et les démons, est représenté de manière aussi vivante que dans un roman ou un film. " - The New York Times " Il est pratiquement impossible de lire plus de dix mots de Neil Gaiman sans souhaiter qu'il vous raconte la suite de l'histoire. " - The Guardian " Le deuxième volume de La Mythologie viking est à la hauteur du premier. Cette superbe bande dessinée est un cadeau digne des dieux d'Asgard. " - Kabooooom Neil Gaiman, auteur de nombreux best-sellers, et P. Craig Russell, légende de la bande dessinée, font équipe avec plusieurs illustrateurs de talent et insufflent une nouvelle vie aux anciennes histoires nordiques dans cette adaptation en trois volumes de La Mythologie viking. Des origines de la poésie au voyage mouvementé de Thor et Loki au pays des géants, les divinités de la mythologie scandinave qui ont inspiré Gaiman pour American Gods prennent enfin vie en bande dessinée, dans la tradition des comics US. Ce volume rassemble le deuxième arc de La Mythologie viking, des numéros 1 à 6, avec des illustrations de Matt Horak, Mark Buckingham, Gabriel Hernández Walta et Sandy Jarrell. @font-face {font-family : Helvetica ; panose-1 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : auto ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -536870145 1342208091 0 0 415 0 ; }@font-face {font-family : "Cambria Math" ; panose-1 : 2 4 5 3 5 4 6 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : roman ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -536870145 1107305727 0 0 415 0 ; }@font-face {font-family : Calibri ; panose-1 : 2 15 5 2 2 2 4 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : swiss ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -469750017 -1040178053 9 0 511 0 ; }p. MsoNormal, li. MsoNormal, div. MsoNormal {mso-style-unhide : no ; mso-style-qformat : yes ; mso-style-parent : "" ; margin : 0cm ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-fareast-font-family : Calibri ; mso-fareast-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-font-kerning : 1. 0pt ; mso-ligatures : standardcontextual ; mso-fareast-language : EN-US ; }. MsoChpDefault {mso-style-type : export-only ; mso-default-props : yes ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-fareast-font-family : Calibri ; mso-fareast-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; }div. WordSection1 {page : WordSection1 ; }