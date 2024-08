Champignons. De la cueillette à l'assiette... 50 recettes équilibrées

La saison des champignons commence dès septembre si les conditions climatiques sont optimales. Bolets, chanterelles, cèpes et bien d'autres champignons encore, sont à cueillir au gré de vos balades en forêt. L'auteure, nutritioniste, nous prodigue dans cet ouvrage, ses conseils pour les reconnaître, fait le point sur les idées reçues et croyances : Si un animal consomme un champignon est-il forcément sans danger pour l'homme ? Les champignons peuvent-ils remplacer la viande ? Quels en sont les intérêts nutritionnels ? Puis vient la mise en pratique avec 50 recettes - équilibrées - allant du classique risotto aux cèpes jusqu'aux cannelés aux morilles et parmesan en passant par une crème de potiron aux pleurotes et noisettes. Les rosés des prés ne sont pas en reste avec une recette de clafoutis au sarrasin. Régalez vos papilles avec une polenta aux girolles et pancetta ou encore une poêlée de pieds de mouton au butternut et chèvre, pour les amateurs de sucré-salé optez pour un sauté de chanterelles au caramel et pommes reinette. Cet ouvrage vous invite à réaliser de délicieux plats à partager avec vos proches. Que vous soyez un passionné de nature ou un explorateur culinaire à la recherche de nouvelles saveurs, ce livre vous emmènera dans un voyage gustatif au coeur de la forêt grâce aux sanguins, morilles, cèpes, bolets, rosés, chanterelles et autres trompettes de la mort... Les conseils pour la cueillette Les idées reçues et les croyances La conservation Intérêts nutritionnels 50 recettes équilibrées . Lactaires à l'huile d'olive . Poêlée de sanguins, pommes et raisins secs . Velouté de potimarron aux lactaires . Bruschetta aux lactaires . Sanguins à l'huile et au vinaigre . Panacotta aux morilles . Feuilleté aux morilles et asperges . Cannelés aux morilles et parmesan . oeufs en gelée et morilles . Terrine de volaille aux morilles . Rosés des prés à la crème . Rosés des prés à la grecque . Tarte aux rosés des prés . Velouté aux rosés des prés et persil . Clafoutis au sarrasin et aux rosés des prés . Pâtes aux chanterelles . Gratin de pommes de terre et chanterelles . Potimarron au four et chanterelles . Salade de chanterelles, mesclun et chèvre chaud . Sauté de chanterelles au caramel et aux pommes reinette . Risotto aux cèpes . Cèpes ail et persil . Lasagnes végétariennes aux cèpes . Quiche aux cèpes et lardons . Velouté de cèpes et foie gras "façon Laurence" . Feuilletés aux bolets . Fricassée de bolets et oeufs mollets . Tourte forestière aux bolets . Flan aux bolets . Poêlée de bolets aux marrons . Brouillade aux trempettes de la mort . Ravioles aux trompettes de la mort . Cake aux trompettes de la mort . Tartelettes aux trompettes de la mort et noisettes . Sauce aux trompettes de la mort . Pleurotes sautés aux herbes . Fonds d'artichauts aux pleurotes . Flan à la courgette et pleurotes . Coquille saint jacques aux pleurotes . Crème de potiron aux noisettes et pleurotes . Clafoutis salé aux girolles . Risotto au petit épeautre girolles et courge . Polenta aux girolles et pancetta . Gratin de panais aux girolles . oeufs cocotte aux girolles . Pieds de mouton à la vinaigrette . Poêlée de Pieds de mouton butternut et chèvre . Pieds de mouton à l'indienne . Croustade de saumon aux pieds de mouton et noix . Tarte "façon tatin" aux pieds de mouton