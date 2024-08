L'art des cinq mouvements

Cinq arts unissent les individus : le combat, la danse, l'énergétique, la pensée, la vie. Deux domaines façonnent la civilisation : le corps et l'esprit. Une énergie les relie tous : le Mouvement. L'énergétique prend aujourd'hui une telle ampleur que nous ne savons plus quels contours lui donner. Les mots, les limites et les concepts ne sont pas définis : comment ne pas tomber dans la confusion ? Cette pratique a de multiples racines sur tous les continents et dans toutes les cultures, mais quel est leur socle commun ? L'objectif étant de réveiller la richesse du corps et de l'esprit en chacun, cet ouvrage dédié à l'énergétique vous propose d'en découvrir : - Les bases solides, oecuméniques et réactualisées. - Les outils pour en comprendre les enjeux, les fondements et les implications. - Un texte concret, expressif et parlant.