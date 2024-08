Médicaments : à quel prix ?

La politique du médicament fait l'objet de débats récurrents dans l'ensemble des pays développés. La crise de la Covid-19 a favorisé une nouvelle hiérarchisation des objectifs de cette politique et l'émergence d'une préoccupation forte en matière d'accès aux produits. Cette nouvelle priorité est illustrée par la jonction entre les questions d'accès à l'innovation, de lutte contre les pénuries ou de tensions d'approvisionnement et de localisation industrielle. En répondant à?10?questions que chacun peut se poser, l'auteur montre en quoi ces thématiques de l'accès et du prix du médicament ont un impact sur l'organisation et l'accessibilité des soins pour l'ensemble de la population. Les enjeux ne sont pas simplement financiers et devront s'inscrire à l'avenir dans une dimension environnementale et climatique. Dans un format clair et concis, cette nouvelle édition apportera aux étudiants, aux professionnels et au grand public les clés pour comprendre la politique du médicament et les mécanismes qui encadrent la procédure de fixation de leurs prix en France, tout en éclairant des points essentiels comme l'accès à l'innovation et la lutte contre les pénuries.