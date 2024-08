Le droit à la vie privée. L'urgence de l'hygiène numérique

Selon l'intelligence artificielle ChatGPT, "l'hygiène numérique est un ensemble de pratiques et de comportements visant à assurer la sécurité et la protection de vos informations en ligne ainsi que de votre vie privée. Elle inclut des mesures telles que la mise à jour régulière de vos mots de passe, la protection de vos informations personnelles en ligne, le contrôle de la confidentialité de vos données, la sélection de logiciels de sécurité fiables, etc". . Vous cochez toutes les cases ? Ce livre n'est pas pour vous. Dans le cas contraire, jetez-vous dessus ! Car il relève le défi d'une analyse rigoureuse et pluridisciplinaire visant à sensibiliser un large public, spécialiste ou non, aux différents enjeux liés à une collecte systématisée des données personnelles, ainsi qu'à l'orienter dans sa réflexion pour améliorer l'hygiène numérique. Utiliser ChatGPT : est-ce un manque d'hygiène numérique ?