Le refuge des femmes perdues

Par l'autrice des Sorcières de Pendle Londres, 1847. L'écrivain Charles Dickens et la baronne philanthrope Angela Burdett-Coutts accueillent un groupe de jeunes femmes dans une mystérieuse maison à l'abri des regards et qui fait scandale au sein de la haute société londonienne. Offrant un refuge aux prostituées, aux voleuses et aux plus démunies, le cottage Urania est une seconde chance dans leur vie - mais toutes les femmes perdues ne veulent pas être sauvées.