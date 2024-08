Frères et soeurs, des liens à soigner. Clinique contextuelle de l'adelphie

Les liens fraternels sont fascinants : ils ont à la fois une nature irréversible, aux plans biologique et légal (on ne divorce pas de ses frères et soeurs) et un caractère optionnel (à l'âge adulte, chacun peut choisir de rompre avec sa fratrie). A l'aide de nombreuses références littéraires, cinématographiques et des récits cliniques, l'autrice explore ce lien singulier, entre enfants d'une même fratrie ou issus de familles recomposées, qui se développe dans le temps, en dehors des parents. Elle montre l'importance d'en prendre soin parce qu'il est le lien le plus long de notre existence, qu'il peut se révéler une incroyable ressource ou représenter un haut lieu de souffrance. Dans tous les cas, il a un impact sur les relations que nous allons créer au cours de notre vie : couple, amitiés, relations professionnelles, parentalité. Semer des graines de confiance dans l'enfance, favoriser un lien direct et non médiatisé par l'adulte, laisser une chance au potentiel de ce lien, font partie des attitudes parentales constructives.