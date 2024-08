Petit guide pour célibataires. Un chemin pour vivre enfin une relation durable

ARGUMENTAIRE Nous évoluons dans une société où le célibat est de plus en plus présent : il en devient même un marché alléchant ! Pourtant, nombreux sont les célibataires qui souffrent de cette situation, ne sachant plus comment avancer pour enfin rencontrer une personne avec laquelle vivre une belle relation. Dans ce livre, Marie-Liesse Malbrancke indique un chemin hors des sentiers généralement explorés. S'adressant aux célibataires et à leurs proches, elle donne de nombreuses clés, associées à des exemples vécus aussi bien personnellement que dans ses accompagnements. Elle propose aussi des exercices concrets et offre un nouveau regard pour inciter à vivre la réalité de la rencontre afin de construire une relation durable à deux. Ce livre met vraiment en mouvement les célibataires qui souhaitent une vie amoureuse épanouie. AUTEUR Fondatrice de l'aventure Sésame, coach en intelligence émotionnelle et amoureuse, mais aussi thérapeute, Marie-Liesse Malbrancke accompagne depuis 2019 des