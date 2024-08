Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre

Un ouvrage complet pour comprendre l'endométriose et savoir agir Ces trente dernières années, des recherches sur l'endométriose ont été faites aux quatre coins du monde. Les informations s'accumulent mais peinent à parvenir jusqu'en France, car les mythes qui perdurent autour de cette maladie empêchent de s'ouvrir aux nouvelles données scientifiques. Pourtant, ces données, mondialement connues, permettent d'avoir une meilleure prise en charge de l'endométriose. Ce livre les rassemble et mène l'enquête pour comprendre le retard de la France, en dépit de la récente stratégie nationale de lutte contre cette maladie. Marie-Rose Galès fait le point sur les espoirs et les nouvelles problématiques soulevées. L'occasion aussi de donner à l'adénomyose la place qui lui est due. L'autrice nous propose des outils et des pistes thérapeutiques permettant de choisir, de manière éclairée, la prise en charge la plus adaptée. Cette action militante s'inscrit ainsi dans la vague d'empowerment des patientes.