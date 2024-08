Le grand livre de la philosophie. 2e édition

Du grec "amour de la sagesse" , la philosophie est l'affaire de tous ! Qu'est-ce que le bien et le mal ? L'âme existe-t-elle ? En quoi le langage est-il différent des autres modes de communication ? Quel est le meilleur régime politique ? Cet ouvrage vous invite à explorer une pluralité de sujets et à dialoguer avec les plus grands philosophes : Platon, Rousseau, Nietzsche, Sartre, Arendt, et bien d'autres encore ! Organisé de façon chronologique, l'ouvrage est un panorama complet et accessible de l'histoire de la philosophie, de l'Antiquité à nos jours. Chaque époque est présentée à travers ses courants, ses auteurs et ses oeuvres, donnant ainsi les principaux repères. Pour chaque philosophe, vous découvrirez : - une courte biographie avec les dates-clés ; - les concepts centraux de sa pensée ; - de nombreuses citations ; - des anecdotes savoureuses ; - des schémas pour résumer visuellement l'essentiel à retenir.