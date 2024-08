Les vies sauvées d'Alexander Vielski

"Un livre touchant, bouleversant et qui prend aux tripes. Excellemment écrit, on peut difficilement le lâcher avant la fin". @BVIALLET Moscou, 1946. Dans un pays saigné par les purges et l'inefficacité du système, Alexander Vielski est engagé pour travailler au sein d'un laboratoire caché dans les sous-sols de la Loubianka, l'immeuble tristement célèbre qui abrite les services secrets. Dans ce lieu sombre, Alex découvre l' horreur : au nom "de la science" , le professeur Maïranovski y teste de nouveaux poisons sur des prisonniers vivants. Mais convaincu d'oeuvrer contre les ennemis du régime, Alex choisit de fermer les yeux. Pourtant, deux rencontres vont faire basculer sa conscience. Et alors que la terreur stalinienne se déchaîne sur les juifs, Alex se questionne sur le sens de ses valeurs morales et son identité. Peut-il se réapproprier son destin et sa personnalité, volés au nom de l'idéologie ? Et si sa place au sein du laboratoire lui permettait de sauver des vies ?