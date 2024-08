Save the date. Le manuel de nos petites fêtes

Comment bien s'organiser pour recevoir ? Toutes les réponses sont ici ! Retrouvailles entre amis, cousinade, fête d'anniversaire, pour le plaisir... les occasions sont nombreuses pour se retrouver à plusieurs autour d'une table. Mais encore faut-il pouvoir bien s'organiser et savoir quelles quantités prévoir pour autant de personnes ! Découvrez toutes les astuces pour réussir son festin de 6 à 50 personnes : le timing, les bonnes proportions, les techniques à connaître, comment monter sa brigade en cuisine... et choisissez parmi plus de 100 recettes pour composer votre propre menu. L'idéal quand il faut nourrir beaucoup, avec peu ! Pour ne pas sortir les feuilletés aux anchois ! Et s'éviter les catastrophes du film Le Sens de la fête (2017)