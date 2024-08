Le vol de Sorcebois

A Sorcebois, nation de sorcières isolée du monde, les hommes sont estimés inférieurs depuis des siècles. Devant obéissance à toute femme, ils s'échinent à couper des chênes ensorcelés leur vie durant. Quant aux sorcières et à leur puissante Matriarche, elles apprêtent à célébrer en grande pompe la création de l'oeil d'Argent, un puissant artefact magique. La jeune sorcière Roxara n'a pourtant pas le coeur à la fête : sa lutte pour tenter d'apporter plus d'égalité à leur nation demeure lettre morte, condamnant son père et son frère à une rude existence de servitude. Alors qu'elle rumine son échec, la magicienne tombe sous la coupe de Corv, un mystérieux homme-corbeau. Cet étranger lui propose alors un pacte odieux...