Droit et sécurité climatique. Un nouveau registre de la lutte contre le réchauffement planétaire ?

Les perturbations du climat d'origine anthropique que nous vivons aujourd'hui ne relèvent ni d'une "crise" dont on peut encore sortir à horizon plus ou moins long ni d'une "catastrophe" qui induirait des bouleversements sociétaux plus profonds mais néanmoins réversibles. Elles conduisent à l'installation d'un état d' "insécurité climatique" permanent, auquel l'humanité n'a d'autre choix que de s'adapter. Cette nouvelle réalité conduit à s'interroger sur les transformations qui doivent s'opérer dans la sphère juridique. La mise en place d'un "état d'urgence climatique" permettrait-il l'adoption de mesures de réglementation, certes plus contraignantes et attentatoires aux libertés individuelles, mais aussi plus efficaces face au péril climatique ? Les principales institutions qui gouvernent les rapports sociaux, à commencer par l'Etat, peuvent-elles résister à ce péril ? N'est-il pas nécessaire d'ériger de nouveaux principes juridiques au plus haut rang de la hiérarchie des normes - le principe de solidarité par exemple - pour en déclasser d'autres, qui conduisent à une hyper-individualisation des rapports entre l'homme et son environnement ? Ces quelques questions sont un aperçu des interrogations soulevées dans cet ouvrage qui tente, à travers des regards croisés entre le droit et d'autres savoirs, de déterminer si une approche sécuritaire du droit du climat serait faisable, souhaitable et efficace.