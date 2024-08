Née dans des montagnes russes

Journal poétique et voyageur crée entre 2019-2024, le premier recueil de poèmes de l'autrice. Personne ne lisait Orwell, à l'Est On était tous amoureux de Kafka Absurde, bizarre, hermétique Urmuz, Barbu, Ionescu C'est dans nos gènes, Longtemps avant qu'on soit nés. Depuis que le dinosaure carnivore mange L'herbivore volant Et s'infecte de poésie, De battement d'aile Sur une musique de Zorn à venir.