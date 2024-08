L'été des libertés. Tome 1, Amour(s) à Taïwan

Le premier tome de la trilogie à l'origine du film Love in Taipei ! Les règles sont faites pour être transgressées. Lorsque ses parents l'envoient passer l'été à Tai ? wan pour étudier le mandarin, Ever Wong ne s'attend pas à ce qu'elle va découvrir. Adieu Chien Tan, le programme éducatif strict qu'elle redoutait. En lieu et place, elle se retrouve plongée dans un programme estival où les jeunes délaissent les études pour des nuits de fête sans fin, des amours éphémères et des expériences inédites. Là-bas, elle rencontre Rick Woo, prodige destiné à Yale, Sophie Ha, passionnée de mode, et Xavier Yeh, séduisant mais mystérieux. Libérée pour la première fois des règles strictes de ses parents, Ever décide de repousser toutes les limites. Mais jusqu'où peut-elle aller sans se perdre elle-même ? Un été inoubliable et riche en révélations l'attend... Traduit de l'anglais par June Silinski "A la fois surprenant, original et intelligent, Amour(s) à Taiwan est un concentré de rébellion, de romance et de dynamique familiale complexe". Stephanie Garber, autrice de la série Il était une fois un coeur brisé