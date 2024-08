Calendrier astro. Edition 2025

Avec ce calendrier astrologique, vous pourrez suivre la course des astres à travers la voûte céleste tout au long de l'année 2025. Chaque mois, plongez dans une nouvelle constellation et laissez-vous porter par le message bienveillant des étoiles. Grâce à ce calendrier mural, vous pourrez : (re)découvrir la magie du zodiaque ; suivre le Soleil à travers chaque signe ; connaître les dates, heures et signes astrologiques associés aux lunaisons ; organiser votre quotidien à l'aide d'un grand tableau pour chaque mois ; planifier vos événements grâce aux dates des différentes fêtes civiles, religieuses et païennes ; prévoir vos rituels à l'aide des fiches du lexique (tableau des correspondances astrologiques, énergies du cycle lunaire, roue de l'année...) ; méditer grâce aux illustrations et aux affirmations positives de chaque mois. Que vous soyez passionné d'astrologie ou simplement curieux des forces mystérieuses qui régissent l'univers, ce calendrier sera votre compagnon idéal tout au long de l'année !