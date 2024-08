Décodez les mystères et les clés du Tarot. Manuel pratique

Tarot de Marseille, Oswald Wirth, Rider-Waite-Smith ou Thoth, le tarot est un puissant outil thérapeutique, psychologique, philosophique, spirituel et divinatoire... Ancré dans les enseignements sacrés des Ecoles des Mystères de l'Egypte Ancienne, cet ouvrage n'est pas un simple guide sur le tarot. Accessible à tous, mais profondément riche d'enseignements, il va bien au-delà de la simple description des lames, vous permettant ainsi d'approcher le tarot avec une perspective plus profonde et éclairée. Au fil des pages, vous apprendrez à interpréter les 22 arcanes majeurs avec une précision remarquable, découvrant les subtilités et la symbolique des couleurs, des nombres et de l'iconographie. Ainsi, vous serez à même de restituer l'essence profonde des messages à travers diverses perspectives - alchimique, kabbalistique, astrologique, numérologique, runique... - enrichissant ainsi votre connaissance et votre pratique du Tarot.