La soif s'en va en buvant. Carnet de sagesse de 99 citations et pensées qui sauvent une vie

Ce beau livre de citations et de pensées écrites par nos illustres devanciers, recueillis par l'auteur, est illustré de photos de paysages, de personnes, de ? eurs et de plantes, qui vous permettra de voyager à travers de grandes sagesses intemporelles faites de joie, de méditation, de douceur, de beauté et d'introspection. Un ouvrage qui peut contribuer même modestement à votre paix intérieure, et si besoin, vous réconcilier avec vous-même et avec votre environnement tenant compte du fait que les chemins de la vie sont souvent escarpés et tru ? és d'embuches. Il faut cultiver le beau car même sur un tas de fumier on a déjà vu pousser une belle rose. Alors, buvons les mots de ce livre sans modération.