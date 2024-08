De l’épaisseur de l’ombre ou De l’ambiguïté du clair-obscur

Ce recueil, écrit en grande partie il y a déjà dix ans, évoque de façon générale, comme un décor, en arrière-plan, les vicissitudes de ce moment de l'histoire dont nous connaissons aujourd'hui les retombées tragiques à l'est de l'Europe... Mais l'essentiel du propos se tient dans l'attitude du poète face à ce qui menaçait et menace encore plus de nos jours, la liberté, ou bien plus simplement, notre existence. Le poète et ses mots... Peut-être aussi en filigrane la rage contenue de se voir impuissant, tant le mot compte peu, même s'il dit la liberté d'aimer, quand on écrase des villes sous les bombes. Nous savons bien quelle ombre nous menace ? ; nous savons sa nature, mais sans doute beaucoup encore ignorent ou choisissent d'ignorer sa puissance, au risque d'en périr...