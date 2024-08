Dialogue avec Ernst Bloch. Parole despérance

L'espérance ne peut être réduite en marchandise ; elle est propre à chacun, et d'autant plus vivante qu'elle est partagée, car elle est la vie même, qui ne peut être corrompue comme le sont les existences que nous menons, ou plutôt qui nous mènent, d'un gain vainement désiré à une perte, plus coûteuse et plus mortifère encore que le désespoir, qui, du moins, touche l'âme. Mettre en lumière la pensée d'Ernst Bloch est prononcer avec lui la parole d'espérance qui l'anima ; souvent, la rugosité du propos est la couche protectrice pour celui qu'anime une grande tendresse. Ici nous rencontrerons d'autres esprits, avec qui Bloch dialogue, sans qu'il le sache, parfois : Fichte, Lamennais et surtout Simone Weil.