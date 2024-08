Les abeilles aussi savent nager

Il y a l'histoire morcelée d'Isma et Amad, deux jeunes migrants nouvellement arrivés sur le territoire français. Il y a Rosa, leur éducatrice qui s'échine. Et Tim, un éducateur qui s'effondre. Il y a la belle Judith, dont Isma va s'éprendre, et l'amusant Kiri, fraichement arrivé lui aussi, mais qui n'a pas encore les codes et les enjeux de ce nouveau monde. Et puis, il y a les autres : les patrons, les collègues de travail, les badauds qui les croisent, attablés à une table de restaurant... Il y a aussi les souvenirs douloureux. Il y a la vie partout où elle va.